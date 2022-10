Discorso Meloni | Boldrini | “Non mi è piaciuto nulla”

Leggi su italiasera

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Non mi èdeldi Giorgia: l’ho trovato polemico, pieno di retorica nazionalista, vago sui temi economici e del lavoro, sull’immigrazione senza linea politica. Non mi è, non ho trovato motivi di ispirazione”. Laura, deputata del Pd, si esprime così suldel premier Giorgiaalla Camera prima del voto di fiducia.preferisce essere definita ‘il presidente del Consiglio’ e non ‘la presidente’. “Sembra talmente strano che una donna voglia farsi chiamare al maschile, non capisco. Sarebbe bello che una donna rivendicasse il ruolo anche con il titolo. Forse ritiene il maschile più autorevole. Quando la incontro la saluto chiamandola Giorgia? Sì, come lei ha ...