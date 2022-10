Dinamo Zagabria-Milan | come vederla oggi in tv e in streaming

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – Fischio d’inizio alle 21.00 per, il match di Champions League che si disputerà stasera allo Stadion Maksimir di. Eccoseguire la partita in tv e. Il match sarà trasmesso in tv da Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e su Sky Sport (canale 253 di Sky), mentre per losarà possibile seguirlo su SkyGo, Now e Infinity+. Per Stefano Pioli, allenatore,”la– si legge sul sito Uefa – è una formazione che difende bene e riparte molto bene. Ha un giocatore molto bravoBruno Petkovi? che fa salire la squadra e un altro giocatoreMislav Orši? che è velocissimo. Avere compattezza ed essere lucidi ...

