Spalletti | “Gaetano è un talentino” | poi il messaggio sulla classifica

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Il big match dell’undicesima giornata ha visto il Napoli di Lucianosconfiggere la Roma di Mourinho allo Stadio Olimpico di Roma per 0-1, grazie alla marcatura di Victor Osimhen al minuto ottanta. Durante il post-partita è intervenuto in conferenza stampa il mister degli azzurri Luciano, di seguito le sue dichiarazioni: Intelligenza, cinismo o entrambe?“C’è soddisfazione stasera nello spogliatoio, perché l’abbiamo vinta come pensavamo di poterla vincere. La squadra doveva saper sfruttare quelle poche occasioni che la Roma avrebbe concesso, per fare questo c’era da stare attenti a non cadere nelle trappole che ci avevano preparato, il campo ne era pieno, e magari sbagliando qualche palla di più di quello che siamo abituati nella costruzione o nella fase di possesso, mantenendo sempre un ordine che non ha permesso alla Roma di ...