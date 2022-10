Serie A | Sassuolo - Verona 2 - 1

22.46 PosticipoA,- Verona 2 - 1 In rimonta al Mapei Stadium ilriesce a piegare 2 - 1 l'Hellas Verona. Pronti - via e il Verona passa in vantaggio:cross dalla sinistra di Ceccherini, Henry ...REGGIO EMILIA - Dopo due sconfitte consecutive, torna a vincere il, che nel monday night dell'11ª giornata diA supera 2 - 1 in rimonta il Verona , che infila invece la sesta sconfitta consecutiva e sprofonda in classifica. Il gol - lampo di ...Sembrava non mettersi per il verso giusto, ma il Sassuolo ha avuto la forza di cambiare l'inerzia della sfida. Del resto, neanche il tempo di cominciare e l'Hellas è in vantaggio. Uno-due tra Depaoli ...Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sassuolo-Verona, match valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Pronti, via arriva subito il gol degli ospiti ...