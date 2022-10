“Se n’è andata” Caos Tale e Quale Show | la decisione di Alessandra Mussolini | non lo accetta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Scelta praticamente senza precedenti a, conche ha deciso di protestare ufficialmente contro il programma. La donna, una delle concorrenti dell’attuale edizione del programma di Carlo Conti, ha lasciato immediatamente le prove in segno di dissenso nei confronti della produzione. L’annuncio è arrivato dal manager dell’ex politica, che sul social network Instagram ha confermato l’intenzione della sua assistita. E ora sono guai enormi per il conduttore tv della Rai. Sicuramente nelle prossime ore Conti interverrà sulla questione per cercare di dissuaderla. Ma apotrebbe non esibirsi nella prossima puntata di venerdì 28 ottobre. Si tratterebbe ...