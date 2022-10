Plusvalenze Juve | chiesti i domiciliari per Agnelli | il gip dice no Ora rischio processo

e bilanci Secondo l'accusa "il quadro probatorio acquisito consente di delineare una attività di alterazione delle poste di bilancio (e quindi dei risultati di esercizio) quale ...A marzo il presidente della Juventus Andrea Agnelli era intervenuto a Londra al congresso sportivo - economico organizzato dal Financial Times: ecco ...Falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato. Sono queste le accuse formulate dalla Procura di Torino nei confronti di 16 indagati tra Consiglio di Amministrazione, ...Falso nelle comunicazioni sociali e false comunicazioni rivolte al mercato, trattandosi di società quotata in Borsa. Sono le principali ipotesi di reato contenute nell’avviso di conclusione indagini c ...