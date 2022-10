Musetti | il Federer azzurro è diventato l' uomo Davis su cui puntare

Una dote abbagliante che l'avvicina, come prospetto a Roger, per la facilità con cui il ... SOGNO Dopo due semifinali consecutive, a Sofia e Firenze,ha vissuto un'altra super - ...Il torneo svizzero, per la prima volta orfano di, sarà un tripudio di Nex Gen: Lorenzo, Holger Rune, Draper, Brandon Nakashima e Dominic Stricker sono tutti in gara in questo 500 . Di ...Per il momento convocato regolarmente Matteo Berrettini. Con lui sarebbe al completo lo squadrone azzurro per la sfida di Malaga ...Dopo le vittorie, come del resto posteriormente alle sconfitte, è sempre necessario non farsi prendere dall’entusiasmo. Tuttavia, nel tennis di Lorenzo Musetti in queste ultime settimane si notano tan ...