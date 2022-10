Melissa Satta | il fisico scatena il web | Che addominali

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ai fan dinon è di certo sfuggita la foto della loro beniamina: avete visto chepazzeschi? Incredibile, guardate cheda togliere il fiato. L’ormai ex velina mora non smette mai di avere tutti gli occhi puntati di sé. Ancora una volta al centro dell’attenzione è finita la sua straordinaria bellezza, L'articolo, ilil web Chechemusica.it.

e Mattia Rivetti si sono lasciati: tutto tace a eccezione di un cuore spezzato che spunta sul profilo dell'ex velina... Il 2022 sarà ricordato per sempre come l'anno delle grandi storie ...Boateng, l'ex marito di, si rilassa in vacanza con la moglie, per l'ex velina è finito un altro ...Melissa Satta dopo il suo amore di quasi due anni con Mattia Rivetti dice stop agli uomini: "Mi voglio dedicare solo al mio lavoro..." ...Boateng, l'ex marito di Melissa Satta, si rilassa in vacanza con la moglie, per l'ex velina è finito un altro amore ...