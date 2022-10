Ligue 1 | il Psg non si ferma e resta a +5 Il Marsiglia cade in casa - Sport - Calcio - quotidiano net

(Di lunedì 24 ottobre 2022) I parigini stendono l'Ajaccio, il Lens insegue e batte l'Olympique. Vittoria per per il Lille contro il ...

I parigini stendono l'Ajaccio, il Lens insegue e batte l'Olympique. Vittoria per per il Lille contro il ......30 Trentino - Civitanova 2 - 3 CALCIO - SERIE A 20:45 Juventus - Empoli 4 - 0 CALCIO - BUNDESLIGA 20:30 Mainz 05 - Colonia 5 - 0 CALCIO -1 21:00 Ajaccio -0 - 3 BASKET - EUROLEAGUE 18:30 ...I parigini stendono l'Ajaccio, il Lens insegue e batte l'Olympique. Vittoria per per il Lille contro il Monaco ...Parigi Saint-Germain ha vinto 3-0 in casa dell'AC Aiaccio venerdì per aprire un vantaggio provvisorio di sei punti al vertice della Ligue 1. Neymar e Sergio ...