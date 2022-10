Fortino della droga in Città Vecchia Arrestate 16 persone | VIDEO

(Di lunedì 24 ottobre 2022)dell’operazione Alle prime ore del 24 ottobre, oltre 60 Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto, con l’ausilio di militari dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori “Puglia” e del Nucleo Cinofili di Modugno, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, su richiestalocale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 16, gravemente indiziate, a vario titolo, di aver costituito una associazione per delinquere, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti con base nelladi Taranto. L’indagine, svolta dai CarabinieriSezione OperativaCompagnia di Taranto, che ha portato anche alla denuncia in stato di libertà di altre 14, avrebbe ...

