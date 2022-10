Formazioni ufficiali Sassuolo-Verona | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Ledi, valida per l’undicesima giornata della. Dopo la bella figura contro il Milan alla prima di Bocchetti in panchina, gli scaligeri sono ora chiamati a fare punti su un campo difficile come quello dei neroverdi. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di lunedì 24 ottobre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa SportFace.