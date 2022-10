Decoro e viabilità Roma – Completati gli interventi su tratto Circonvallazione Salaria – via del Foro Italico

Leggi su italiasera

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Come da programma, si sono conclusi nella mattinata di oggi i lavori di diserbo e sfalcio sul secondodella tangenziale est. Circa sei i chilometri, da Batteria Nomentana alla Galleria Giovanni XXIII, oggetto del lavoro congiunto del Dipartimento Ambiente, del Dipartimento CSIMU, AMA, ACEA e dell’ufficiodel Gabinetto del Sindaco. 30 i varchi chiusi e più di 20 gli agenti della Polizia Locale diCapitale coinvolti in ciascuna delle due notti. Impegnati i gruppi territoriali Sapienza, Parioli, Tiburtino, Nomentano, Cassia, Monte Mario e GPIT. Sotto il coordinamento dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti diCapitale, oltre 70 unità di personale del Servizio Giardini hanno operato dalle 22 alle 06 in entrambi i giorni lungo una delle arterie principali della Capitale. 180 ...