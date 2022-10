Serie A | le partite di oggi in diretta Roma - Napoli live Risultati e classifica

QUOTIDIANO NAZIONALE

In attesa dei match della domenica diA, il Milan è primo in classifica in compagnia del ... Se si prende in considerazione la Champions il cammino è identico: 4, 4 gol fatti e 7 subiti. ...... viene da 10 successi consecutivi traA e Champions e presenta il miglior attacco del ... 20:29 Roma - Napoli, le parole di Giuntoli "Settenei prossimi 21 Sono tanti impegni, dobbiamo ... Serie A: le partite di oggi in diretta. Risultati e classifica SORBOLO – Con un gol per tempo il Lentigione si aggiudica il derby contro il Salsomaggiore che ora è ultimo in classifica, in solitaria. Inutile il gol dei termali in pieno recupero con Montesi. Primo ...Bergamo – Lazio corsara a Bergamo. La squadra di Maurizio Sarri, senza Immobile infortunato, si impone d’autorità sul campo dell’Atalanta per 2-0 con i gol di Zaccagni e Felipe Anderson. Grazie a ques ...