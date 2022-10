OA Sport

...per il suo gioielloIl Napoli affronta questa sera la Roma nel big match dell'undicesima...messo nel mirino l'asso del Napoli e sarebbe pronto all'assalto per strapparlo al Napoli la...Torna la Champions League lasettimana con le gare della quintadella fase a gironi. Ecco gli impegni di Juventus , Milan, Inter e Napoli e dove seguire le gare in diretta tra Sky, Mediaset e Amazon Prime ... Prossima giornata Serie A: orari partite 29-31 ottobre, chi gioca, programma, streaming DAZN e Sky Ufficiale la designazione arbitrale in vista di Dinamo Zagabria-Milan di Champions League. Il fischietto ha già incrociato i rossoneri.Meteo per Domenica 23 Ottobre 2022, Elba. Si prevede una giornata caratterizzata da bel tempo, temperature comprese tra 19 e 24°C ...