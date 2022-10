LIVE – Modena-Milano 1-1 26-24 | 21-25 | 16-13 | Superlega 2022 2023 volley in DIRETTA

(Di domenica 23 ottobre 2022) Latestualedi Valsa Group-Allianz, partita valevole per la quarta giornata della regular season didimaschile. I Canarini di Andrea Giani, fin qui non brillanti e solo decimi in classifica con una vittoria all’attivo, proveranno a sfruttare il campo di casa per conquistare punti importanti e rilanciarsi in classifica. Dall’altra parte della rete ci saranno i meneghini di coach Piazza, quinti con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta e a caccia di un altro successo per rimanere nella zona alta della classifica. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.30 di domenica 23 ottobre al PalaSport G. Panini di. ...

Il Pisa con Luca D'Angelo sembra aver ripreso leggermente la marcia, ma si trova ancora al penultimo posto in classifica e sa di non poter perdere altro tempo; sta facendo invece bene ilche, ...Allenatore: Luca D'Angelo(4 - 3 - 2 - 1) : Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; ... Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su Onefotball e su Helbiz, piattaforma per la ...Da Palermo-Cittadella a Pisa-Modena, i risultati in diretta di tutte le partite in programma per la decima giornata del campionato di Serie B ...La partita Pisa - Modena di Domenica 23 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B ...