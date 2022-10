Il Premier donna divide le dem

Leggi su agi

(Di domenica 23 ottobre 2022) AGI - Le donne del Partito Democratico si dividono sul primo governo a guida femminile. Ma non solo. Perchè se le 'entusiaste' per il traguardo storico si contano soprattutto (ma non solo) fra le personalità critiche nei confronti della gestione Letta, dall'altra le esponenti dem di primo piano rimarcano la contraddizione di un esecutivo guidato da una premier, ma che invia segnali "allarmanti" ai diritti delle donne stesse. Deputate e senatrici non hanno fatto mancare il loro contributo al dibattito, nelle ore immediatamente successive all'incarico dato dal presidente della Repubblica. La vice presidente della Camera, Anna Ascani, esponente vicina alla segreteria Letta, sottolinea che "unaPresidente del Consiglio significa poter dire a tutte le bambine che si può fare. Che sia quella, la più distante dalle nostre ...