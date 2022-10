Fiorentina | l’Inter accusa Commisso di aver aggredito dirigenza e giocatori I viola smentiscono | “Falso | vogliamo le scuse”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Larespinge le accuse delsu quello che sarebbe successo dopo la partita al Franchi, terminata con un rocambolesco 3-4, con il gol vittoria dei nerazzurri all’ultimo minuto di recupero. Il riferimento è alle notizie fatte trapelare dalladelal termine della gara: secondo queste ricostruzioni, il presidente deiRoccoavrebbeverbalmente i vertici della squadra avversaria in tribuna. Sempre secondo la versione nerazzurra, inoltre, altri dirigenti della– per Repubblica.it si tratterebbe del direttore sportivo Joe Barone – si sono scagliati contro la porta dello spogliatoio degli ospiti. La, però, in una nota “smentisce categoricamente tutte le voci che ...