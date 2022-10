FIFA 23 TOTW 6 Prediction | i favoriti per la Squadra della Settimana!

23 è già avviato e la campagna diUltimate Team è già in pieno fermento. Ci sono già un po' di carte sul mercato e nuove ne ... Come ogni settimana, vi mostreremo le carte deldisponibili ...Possiamo dirvi che ci sono sicuramente carte oro più forti, per non parlare di quelle delo OTW, ma se siete fan del Napoli e avete molte carte utili non scambiabili, potreste considerare l'idea.Torna l'appuntamento con la prediction della squadra della Settimana! Scopri alcuni dei possibili protagonisti del TOTW 6 di FIFA 23!Give your Ultimate Team some Ligue 1 love with this FIFA 23 Messi POTM SBC solution that'll give you one of the best players in-game ...