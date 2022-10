Benny Carbone | «Rinunciai a 2 | 4 milioni per salvare il Bradford Vengo dalla strada | non dimentico»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 ottobre 2022). Il Guardian dedica una lunga intervista ache nel lontano 94-95 fu il numero 10 del Napoli. Poi andò all’Inter e di lì in Inghilterra. Oggi dice che lasciare l’Inter per lo Sheffield Wednesday fu il più grande errore della sua vita. Ma dice anche altro. Poi ha allenato Ternana, Crotone, Venezia. Ha collaborato con De Biasi nella Nazionale dell’Azerbaigian. In Inghilterra ha giocato con Sheffield, Aston Villa,, Middlesbrough, Derby County. “Roy Hodgson era il mio allenatore all’Inter. Mi faceva giocare tutte le partite, ma non ero felice perché non ero nel mio ruolo. Giocavo sulla fascia. Per questo decisi di lasciare l’Inter. Fu un grosso errore”. “Ho giocato con il numero 10 sulla schiena per la squadra per cui tifava la mia famiglia, una delle migliori in Europa, ...