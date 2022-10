Unione dei Comuni di Sassuolo | Concorso per 2 Educatori

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’deidel Distretto Ceramico diha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Direttivo Socio Assistenziale Educativo, per il settore politiche sociali, categoria D. Viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indetta selezione pubblica, per esami, per l'assunzione - a tempo pieno e indeterminato al profilo professionale di due posti al profilo professionale di istruttore direttivo socio assistenziale educativo - categoria D - da assegnare al settore politiche sociali dell'deidel Distretto Ceramico. Requisiti ed Invio della Domanda Scadenza presentazione domande: 18 novembre 2022 ore 12,00. Tutte le ...

LA NAZIONE

... cosa che già sarebbe grave, ma accusa i rappresentantilavoratori di associazione a delinquere,... Quello promosso dall'Sindacale di Base dunque non è un convegno di due giorni a Piacenza, ma ...... il componente dell'civile; il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile ... • installazione di ascensori e scale di sicurezza • realizzazione e miglioramentoservizi ... "L’unione dei Comuni per salvarsi dal declino" L’Unione Comuni provvede alla cura e alla manutenzione dei terreni del patrimonio agricolo-forestale della Regione Toscana che in Garfagnana si estende per ben 4mila ettari di superficie. La gestione ...Il pontefice e l’architetto che onora l’Italia nel mondo, faccia a faccia nell’udienza privata. Obiettivo puntato sul confitto in Ucraina, con uno sguardo ...