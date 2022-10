Ufo visto da Flavia Vento | si tratta veramente di un fenomeno non identificato?

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 22 ottobre 2022) Moltissimi articoli sono stati scritti su quanto raccontato daa proposito della forte luce che dice di averil 5 ottobre scorso. Un avvistamento che, nella sua semplicità, porta ancora interrogativi per via di strane coincidenze, che però potrebbero anche svelarne la causa. Laracconta che stava osservando la costellazione di Orione nel cielo scuro della notte romana, mentre si trovava in strada, Orione è riconoscibile in quanto si vedono molto bene le tre stelle che lo contraddistinguono, al suo centro. Una forte luce sarebbe apparsa alle 6:30 circa, alla quale è seguito un flash che la donna ha interpretato come un messaggio per lei e, probabilmente, per il mondo. Tralasciando la parte ‘contattistica’ nella quale la testimone narra del messaggio, caratteristica di alcuni tipi di avvistamenti ...