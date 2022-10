Succede di tutto a Firenze | l’Inter la spunta al 95? | Fiorentina ko 4-3

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’anticipo del sabato sera dell’11ª giornata di Serie A ha regalato uno spettacolo unico. Al Franchi dine sono successe di tutte oggi nella sfida traed Inter. I nerazzurri sono partiti subito con lo sprint: Barella ha sbloccato la partita al 2? e Martinez ha raddoppiato al 15?. Cabral ha accorciato le distanze al 33? con un calcio di rigore e Ikone ha pareggiato i conti al 60?. Lautaro Martinez, poi, con un calcio di rigore, ha riportato in vantaggio i nerazzurri, ma al 90? Jovic ha riportato in pari la sfida. Ci ha pensato Mkhitaryan, quando ormaisembra terminato, a regalare alla vittoria, con una rete al 90+5?. Non sono mancate le polemiche: in occasione del primo penalty, al 32?, l’arbitro Valeri non ha punito col cartellino rosso di Dimarco, intervenuto in ritardo su ...