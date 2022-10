Spezia | Gotti | «La sconfitta mi fa arrabbiare Non mi frega del possesso palla»

(Di sabato 22 ottobre 2022) Luca, allenatore dello, ha parlato dopo ladella formazione ligure contro la Salernitana Lucaha parlato a Dazn dopo Salernitana-. LE PAROLE – «Non me nenulla del, a me importa come si tiene il campo. Mi interessa che nel primo tempo facciamo una partita di ottimo livello, poi al primo tiro dopo tre minuti nella ripresa va all’incrocio e cambia tutto. Il dato sulnon mi dà nulla. C’è bisogno di maggiore tutto, ma abbiamo calciato quando non dovevamo e viceversa. Se non fai gol non sei bravo. Sono molto arrabbiato, anche perchè se si perde la colpa è del tecnico». L'articolo proviene da Calcio News 24.

