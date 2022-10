Serie B | decima giornata | programma | orari e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo che alcune squadre diB sono state impegnate durante la settimana dai sedicesimi di finale di Coppa Italia, con solo Genoa e Parma a passare il turno, torna il campionato con la. Mai come quest’anno la sfida al vertice è così combattuta. Sono ben 7 le squadre racchiuse in 3 punti ed ognila classifica si può stravolgere. Dopo settimane in testa, la Reggina ha perso il primo posto in favore di una sorprendente Ternana. In coda, sprofondano Perugia e Como, mentre il Palermo degli sceicchi fatica ad ingranare. Stupisce anche il Venezia, lo scorso anno inA, che si trova in zona playout. Ildellaprevede sette partite il sabato, due la domenica ed una, a chiudere, il ...