Serie A | Varese passa a Reggio Emilia con un super Ross

REGGIO EMILIA -81 - 87 Il primo anticipo della quarta giornata sorride ache sbanca il PalaBigi e condanna Reggio Emilia alla terza sconfitta consecutiva in campionato. Un successo meritato per la squadra di coach Brase che ha sempre avuto in mano la partita grazie ...Al PalaBigi arriva una Openjobmetis che ha il terzo miglior attacco diA1:segna 87,0 punti per gara ed è alle spalle delle sole Venezia e Pesaro, con la Vuelle che non arriva nemmeno a ...Nella partita inaugurale della quarta giornata del campionato di LBA, la Unahotels Reggio Emilia ospita la Openjobmetis Varese tra le mura casalinghe del PalaBigi. Entrambe le ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...