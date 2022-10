Sanità | ' se non la curi non ti cura' | sindacati in piazza a Roma il 29 ottobre

(Di sabato 22 ottobre 2022) Milano, 21 ott. (Adnkronos Salute) - ", se non lanon ti!". IFp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials e Nursind lo grideranno indel Popolo asabato 29, durante una manifestazione che dalle 9.30 chiamerà...

Quotidiano Sanità

Poi c'è il tema dei fondi per lapubblica. Se il Mef decidesse di togliere parte di quelli già stanziati o anche solodare incrementi, la voce contraria di un ministro tecnico, se si ......scientifico dell'Istituto superiore dellae lo aveva tenuto al proprio fianco durante la fase pandemica come consigliere. Questo per Orazio Schillaci è il primo ruolo politico , dato che... La politica si è già dimenticata della sanità