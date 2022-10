Mourinho | A volte il favorito perde | giocheremo per vincere

(Di sabato 22 ottobre 2022) Josè, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla viglia della gara di domani contro il Napoli allo Stadio Olimpico alle ore 20:45, di seguito le sue parole : Inizia la conferenza con un ricordo per Francesco Valdiserri, il ragazzo di diciotto anni, figlio di una coppia di giornalisti, scomparso tragicamente qualche giorno fa: "Vorrei mandare da tutti noi un abbraccio alla famiglia di Francesco Valdiserri, ai suoi genitori e a tutti quelli che oggi hanno pianto al funerale". Come sta la Roma?"Dybala, Wijnaldum, Darboe e Celik non saranno con noi. Celik potrebbe rientrare nella prossima giornata di campionato. La condizione degli altri è buona, dopo tante gare di fila abbiamo avuto una settimana di lavoro, abbiamo recuperato e allenato. Non c'è molto altro da dire. E' la prima in classifica dopo dieci gare ed è una classifica che ha già un ...

