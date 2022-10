Led Zeppelin II | “il bombardiere marrone dei fan”

(Di sabato 22 ottobre 2022) LedII, pubblicato il 22 ottobre 1969, per il colore della sua copertina e il gruppo di persone con il dirigibile sullo sfondo, porta l’appellativo didai fan. L’album fu il frutto di un momento di stasi che il gruppo ebbe durante il tour americano del loro primo disco. L’album è stato concepito in tempi ridottissimi. In più c’era anche la stanchezza subentrata a causa degli innumerevoli concerti che la band stava sostenendo, ma nonostante questo il risultato fu strepitoso. Il disco è caratterizzato da un sound particolarmente complesso. Le sue sonorità sono ricche di sfumature provenienti da diversi stili. Si va dalle ballate in acustico ai potenti riff che confermano le loro qualità artistiche da sempre dimostrate. Ascoltando questo secondo album dei Led, si possono sentire ...

Virgin Radio

...for Destruction" - Guns N' Roses (1987) ( leggi qui la recensione ) 3 - "Are You Experienced" - Jimi Hendrix Experience (1967) 2 - "All Things Must Pass" - George Harrison (1970) 1 - "" - ...... i "giganti" che lo hanno influenzato nel mood artistico, attraverso suoni, ideologie, immagini, presenze forti nella sua vita, come The Rolling Stones, Oasis, The Verve, Vasco Rossi,, ... Led Zeppelin, la canzone della band che John Bonham detestava. Ecco perché Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Milano, 20 ott. askanews) – Joe Sal, all'anagrafe Giorgio Salati – musicista prog-rock dall'inconfondibile stile ispirato a Jeff Buckley, Stevie Wonder, Led Zeppelin, nonché apprezzato e conosciuto sc ...