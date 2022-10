Governo | Meloni “Serviremo l’Italia con orgoglio”

È Roberto Saviano a lanciare l'attacco più duro contro il, a poche ore dal giuramento al Quirinale. Nel mirino dello scrittore c'è ancora una volta il neo ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , con il quale Saviano aveva già avuto uno ...Nodo conti pubblici Pensioni,studia "Opzione Uomo" per il dopo Fornero: via dal lavoro a 58 anni ma con un taglio fino al 30% Quota 41 per andare in pensione prima: la sponda dei sindacati ...Giorgia Meloni è entrata nella storia. È la prima donna che ricopre la carica presidente del Consiglio dei ministri in Italia. Uno ...Dopo il giuramento, il prossimo adempimento per Giorgia Meloni e la sua squadra di governo sarà il rituale passaggio della campanella con il premier uscente, Mario Draghi, domani alle 10.30. Un ...