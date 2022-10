Ecobonus auto 2022 | prenotazioni dal 2 novembre

Il nuovospetta anche alle persone giuridiche che svolgono attività di noleggiocon finalità commerciali, diverse dal car sharing, purché mantengano la proprietà dei veicoli almeno per ...Dalle ore 10 del 2 novembre 2022 si aprono sulla piattaforma.mise.gov le prenotazioni per i nuovi incentivi destinati all'acquisto dinon inquinanti fino a 60 g/km CO2 , così come stabilito dal Dpcm adottato dal Governo su proposta del ministro ...Ecobonus: gli incentivi sono destinati a cittadini con reddito inferiore a 30mila euro, ma anche a persone giuridiche che svolgono attività di noleggio auto ...Tra poco, dalle ore 10 del prossimo 2 novembre, sarà possibile prenotare i nuovi incentivi destinati all’acquisto di auto non inquinanti fino a 60 g/km CO2. Le misure interesseranno innanzitutto i cit ...