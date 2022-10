Atp Napoli 2022 | Musetti inarrestabile | Kecmanovic superato | è in finale

(Di sabato 22 ottobre 2022) Lorenzo. Il tennista di Carrara conquista la secondadella carriera battendo Miomir6-3 6-4 e vola all’attonel quale affronterà Matteo Berrettini in un match dalle tinte tutte azzurre. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMI La cronaca – Grande lotta sin dai primi game:salva una palla break, poi ha quattro chance per andare sul 2-0, ma alla fine èad ottenere il break per primo. Il serbo subisce l’immediata reazione del carrarino che rientra sul 2-2 e sale in cattedra con il dritto: una magia dopo l’altra per ottenere il secondo break di fila e salire sul 5-2, fino a chiudere il primo parziale sul 6-3. Nel secondo set la linea è quella dell’equilibrio fino al 2-2. E’ad ...

sarà una finale tutta italiana! Domani alle 15 Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti si sfideranno per il titolo dell'ATP 250 di Napoli. I due azzurri ci sono arrivati con due percorso ben diversi. Matteo Berrettini conquista la finale dell'ATP di Napoli. Decisiva la vittoria ottenuta quest'oggi in semifinale in tre set contro McDonald (3-6, 7-6, 6-3). Il tennista romano incontrerà in finale il vincente dell'altra semifinale. Il numero 16 del Mondo batte lo statunitense McDonald in 3 set: 3-6, 7-6, 6-3. Problemi nella prima frazione poi risolti. Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale dell'Atp 250 di Napoli, battendo 6-3, 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic in semifinale.