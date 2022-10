Terremoto Firenze | scossa di 3 4 all' alba e gente in strada Il sindaco | ' Si è sentita bene | ma nessun danno'

. La terra ha tremato all'alba nella città toscana . Alle ore 5.49 la rete dell'Ingv ha registrato una scossa didi magnitudo 3.4 con epicentro a sei km a nord di Borgo ...Una scossa didi magnitudo 3.4 è stata registrata questa mattina alle 5.49 nella provincia didall'Ingv, con epicentro a sei km a nord di Borgo San Lorenzo e a una profondità di 8 km. E' in corso ...Attimi di paura alle prime luci dell'alba di stamattina in provincia di Firenze a causa di una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 ...In corso monitoraggio della Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze. Nessun danno a persone o cose, oggi scuole aperte ...