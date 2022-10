Il portiere Nikita Contini segna e para | tutto sul nuovo eroe della Sampdoria

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022) La stagioneSampodoria non è iniziata nel migliore dei modi, ma una nota positiva è rappresentata dal. Il club blucerchiato è in un periodo di crisi, dal punto di vista economico e sportivo. Continuano le trattative per la cessione del club, ma la situazione è ancora in alto mare. Il club ha bisogno di almeno 40 milioni per salvare la stagione ed evitare il fallimento. La squadra non sembra in grado di rispondere presente, nonostante un leggero miglioramento dall’arrivo in panchina di Dejan Stankovic, subentrato a Giampaolo. La situazione in classifica è ancora molto delicata, laoccupa l’ultimo posto e in 10 partite ha conquistato appena 3 punti. I numeri sembrano condannare i blucerchiati: già 7 sconfitte, il peggior attacco e una delle peggiori difese. Una ...