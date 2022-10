Schwoch | “Napoli | mia moglie non voleva più andarsene Feci come Bisio”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Stefanricorda il suo arrivo al, parafrasando la famosa frase di Claudioin benvenuti al sud. StefanClaudioin “Benvenuti al Sud”, film cult del 2010 in cui il direttore di un ufficio postale viene trasferito dalla Brianza afino a innamorarsene piano piano, giorno dopo giorno, piangendo nel giorno del doloroso distacco per tornare al Nord. Più facile, semmai, pensare ache versa una lacrimuccia quandodeve lasciarla, lui che ai piedi del Vesuvio è diventato una sorta di icona di quegli anni nonostante la maglia azzurra, in fondo, l’abbia indossata appena per una stagione e mezza. L’ex attaccante delche festeggia 53 anni quell’esperienza azzurra non ...