Rivolta nel carcere di Velletri domata dopo diverse ore

(Di giovedì 20 ottobre 2022) – Agenti contusi, nessuno grave – Più unache una protesta quella esplosa oggi neldi, dove 150 fra agenti di polizia e carabinieri sono dovuti intervenire per sedarla. Le forze dell’ordine, insieme ai vigili del fuoco locali, sono entrati nella vecchia struttura carceraria per sedare la sommossa e spegnere gli incendi sviluppatisi dal primo al terzo piano. La protesta è cominciata alle 9 del mattino, diventando una vera e propriaalle ore 14 circa, secondo quanto si è appreso. Le forze dell’ordine sono state accolte dai detenuti con il lancio di oggetti anche molto pesanti, come i termosifoni, estintori, bottiglie, vetri, piatti e acqua lanciata dagli idranti. Numerosi agenti e carabinieri hanno subìto contusioni, per fortuna non gravi. Laè cessata verso le ...