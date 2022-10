LIVE Partizan-Virtus Bologna 33-24 | Eurolega basket in DIRETTA | ospiti in ripresa nel secondo quarto

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BAYERN MONACO-OLIMPIA MILANO DIDALLE 20.30 36-26 Bella palla per Mickey che segna. 36-24 Realizza l’aggiuntivo Vukcevic. 35-24 Tristan Vukcevic, figlio di Dusan, riesce a penetrare e ad andare fino al ferro trovando anche il fallo. 33-24 Super tripla di Belinelli! Sbaglia l’aggiuntivo Punter. 33-21 Contropiede di Punter contro Hackett, arriva il canestro e arriva anche il fallo dopo che Belinelli si era perso quasi da solo il pallone. 31-21 Appoggio facile di Andjusic. 29-21 Mickey! Comincia a vedersi laalla Stark Arena! Tripla dall’angolo e time out di Obradovic il cui colore del volto ha iniziato a essere pericoloso. Per i suoi giocatori, chiaramente. 29-18 Pajola per Weems solo dal ...