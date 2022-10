LIVE Berrettini-Carballes Baena 5-4 | ATP Napoli 2022 in DIRETTA | break dell’azzurro nel settimo gioco

(Di giovedì 20 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4contiene il rientronel game. Ora l’italiano può servire per il primo set. 40-30 Splendida risposta d’incontro con il rovescio. 40-15 Gran risposta e dritto anomalo vincente. 40-0 Primo ace anche per il tennista di Tenerife. 30-0 Discreto attacco dicon il dritto. 15-0 Bel taglio esterno dato daal servizio. 5-3. Arriva anche il quarto ace per il romano che consolida ilottenuto. 40-0 Prima esterna e dritto vincente dall’altra parte. 30-0 Servizio veloce e smash a rimbalzo per. 15-0 Seconda aggressiva da parte di. 4-3...

Roberto Carballes Baena è in un buon momento di forma: lo spagnolo ha vinto due match a Firenze contro Galan eed è partito bene a Napoli superando Jarry in due set. Il tennista iberico va ...SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE MONTEPREMIe Carballes Baena scenderanno in campo oggi (giovedì 20 ottobre) . I due giocatori sono pianificati come terzo match di ...In Toscana è finita 5-7 7-6 7-5 per lo spagnolo, il bilancio dei precedenti è 1-1 con la vittoria dell'azzurro a San Pietroburgo nel settembre 2019. A distanza di una settimana dalla cocente sconfitta ...Giovedì 20 ottobre ci sarà l'ottavo di finale dell'ATP 250 di Napoli tra Carballes Baena e Berrettini: info partita e diretta streaming ...