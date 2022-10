Incidente in via Tenente Formicola | 45enne di Casoria si presenta ai Carabinieri

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Si èto aidichiarando di essere il responsabile dell’investimento di un 64enne, morto ieri ain provincia di Napoli. Il, di, è stato arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria ed è stato sottoposto ad esami tossicologici e alcolemici. Dovrà rispondere di omicidio stradale e fuga del conducente in caso di omicidio stradale. L’è avvenuto in via, il 64enne investito dalla moto è stato trasportato all’ospedale di Frattamaggiore, dove è deceduto poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

