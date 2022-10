Grey’s Anatomy | uno storico protagonista tornerà come guest star nell’ultima stagione

Leggi su isaechia

(Di giovedì 20 ottobre 2022)sta facendo mormorare parecchio i fan a proposito della sua 19esimae dei suoi eventuali “ritorni di fiamma.” Sarà disponibile in Italia in streaming su Disney+ il prossimo 2 novembre. Sei mesi dopo il finale della diciottesima e vede cinque nuovi specializzandi unirsi allo staff del Grey Sloan Memorial Hospital: Alexis Floyd (Inventing Anna), Niko Terho, Midori Francis (Dash & Lily), Adelaide Kane (Reign) e Harry Shum Jr. (Glee). Ma non si parla solo di new entry nellotv Drama. Al contrario, Deadline ci ha fatto sapere che nel quinto episodio vedremo un volto molto familiare. Parliamo di Jesse Williams, nelle vesti del dottor Jackson Avery. Aveva lasciato la serie durante la17, e aveva già fatto un’apparizione nel finale della scorsa. L’attore si era ...