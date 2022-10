Audio Berlusconi | il consigliere di Zelensky | “È sotto l’effetto della vodka | Meloni dimostra i veri principi”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Glidi Silvio– in cui critica la resistenza ucraina e non dice cosa pensa di– non potevano che provocare la reazione di Kiev. Mykhailo Podolyak,del presidente ucraino con un tweet in italiano dice: “Qualsiasi crisi apre la strada ai leader. Mentre il signorrussa in compagnia di ‘cinque amici di Putin’ in Europa, Giorgiaquali sono ie la comprensione delle sfide globali. Ognuno sceglie la propria strada”. Alle parole dell’ex premier e leader di Forza Italia: “L’Ucraina ha mandato al diavolo l’accordo e ha iniziato ad attaccare le ...

Pronto il terzodi, il governo trema'L'disulla guerra in Ucraina Ecco come è andata'. Giorgio Mulè, in un'intervista a 'VideoCamere' rubrica del Corriere.it , ha dato la sua versione sulle parole del fondatore di Forza ...Forza Italia fa quadrato intorno a Silvio Berlusconi dopo l’audio rubato in cui raccontava l’invasione dell’Ucraina, come da ...(Adnkronos) – “Qualsiasi crisi apre la strada ai leader veri. Mentre il signor Berlusconi è sotto l’impressione di vodka russa in compagnia ‘cinque amici di Putin’ in Europa, Giorgia Meloni dimostra q ...