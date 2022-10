Zelensky | ' Uccide i civili Non c' è più spazio per negoziare con Putin'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) 'Gli attacchi sferrati dalla Russia ieri in Ucraina hanno interrotto i rifornimenti di corrente e acqua a centinaia di migliaia di ucraini. Un terzo degli impianti del Paese sono stati distrutti la ...

ha anche annunciato che per oggi è prevista una riunione dedicata alla situazione energetica del Paese, ed ha assicurato che il governo sta lavorando 'a tutti gli scenari possibili'. ...Volodymyrdice su Telegram: 'Sembra che il nemico attuale unisca nella sua malvagità tutti i precedenti nemici del nostro Stato. Agisce in modo insidioso:civili, colpisce abitazioni ..."Nuovi raid su Kiev, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv e Zhytomyr. Blinken a Stanford: "Mosca usa i droni contro i civili, un segno di crescente disperazione" ...