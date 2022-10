Ultima puntata di Emigratis su Canale5 | chiude i battenti il programma con Pio e Amedeo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)disuquesta sera per la gioia di tutti coloro che hanno remato contro Pio ein queste settimane. Parte del pubblico ha apprezzato lo sforzo del duo comico pugliese che ha tentato di ripulire l’immagine dipiazzando in prima serata le loro gag ma nascondendosi dietro la voglia di voler occuparsi di temi importanti e attuali a cominciare dall’emergenza climatica e l’ecologia. Il percorso di Pio eè però giunto al termine perché quella in onda oggi, 19 ottobre, sarà l’di questa edizione del, la prima su, ma cosa vedremo? Il gran finale porterà “Bufalone” e “Messicano, interpretati dal duo comico Pio e ...