Roma | si scatta un selfie da Ponte Milvio ma cade nel fiume | paura per una donna

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022). Una mattinata da incubo per unache si trovava nei pressi die che è letteralmente precipitata nel vuoto nelle ultime ore. Ha rischiato seriamente di annegare o di avere seri traumi a causa non solo della caduta, ma anche in considerazione delle acque gelide che in questo periodo autunnale possono risultare fatali. Un volo lunghissimo terminato con la caduta in acqua, per fortuna l’intervento da parte dei soccorritori è stato tempestivo. Leggi anche:si lancia giù dalper uccidersi: salvataggio estremo degli agenti di Polizia Caduta nelper unSulle modalità che avrebbero portato laa perdere l’equilibrio ci sono ancora molti dubbi a riguardo, ma pare che ...