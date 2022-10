L’Inter e il mal di trasferta | serve cambio di passo

Leggi su intermagazine

fatica e non poco inin questo inizio di stagione Campionato a rilento perin questa prima parte di stagione soprattutto indove i numeri della squadra di Inzaghi sono davvero impietosi. "I nerazzurri hanno finora raccolto 6 punti in 5 partite in campionato, due vittorie – contro Lecce e Sassuolo – che si sommano al successo in Champions col Plzen. Da sottolineare come, su 7 trasferte, finoraè andata in vantaggio 5 volte, vincendone appunto solo 3. Inzaghi spera in Lukaku, in gol proprio a Lecce, per poter rilanciarsi definitivamente anche in campionato" come riferisce Sky Sport.