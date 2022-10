Le posizioni di Berlusconi sull’Ucraina sono un pasticcio per la coalizione di destra

Agenzia ANSA

Lo ha sottolineato Daniele Fabbri durante lo speciale TG La7 , ricordando come Giorgia Meloni per mesi ha costruito la propria immagine atlantista e ledipotrebbero avere ...Ma in questi mesi ha fatto tanto per accreditarsi come figura atlantista e dunque questediavranno un peso forte sulla nascita del nuovo esecutivo' spiega Fabbri che sottolinea ... Governo, Rampelli: "Su politica estera posizioni Berlusconi diverse da Meloni" - Italia La premier in pectore costretta a intervenire a garanzia dell'atlantismo del prossimo governo. Mancano gli ultimi dettagli sui ministri. Tajani comunque verso ...Nella famiglia europea di Forza Italia e nello stesso partito a Bruxelles la misura è colma. La linea è prendere le distanze da “posizioni sue personali”. No ...