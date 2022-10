La versione 2 0 di USB4 è ufficiale e alza l’asticella a 120 Gbps

DDay.it

La porta di smartphone, tablet e laptop dovrà essere USB Type - C Vai all'approfondimento Le prestazioni da 80 Gbit/s e 120 Gbit/s diin2.0, sono state raggiunte grazie ad un ...In questadelle specifiche l'Associazione ha lavorato per rafforzare l'allineamento con le specifiche USB Type - C e PHYcosì da facilitare l'impiego di un PHY comune che possa servire ... USB4 versione 2.0 è ufficiale: la velocità massima arriva fino a 120 Gbit/s Sconto di oltre 250 euro per il computer portatile HONOR Magicbook X15. Lo abbiamo riportato quando costava meno di 500 euro, quindi adesso che è a meno di 370 euro non possiamo fare a meno di segnarv ...Apple ha annunciato Apple TV 4k di terza generazione (per la prima volta disponibile anche solo con WiFi) e i nuovi iPad Pro (11" e 12,9") c ...