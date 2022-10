Kherson si prepara a una nuova battaglia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) L’unica cosa certa è che a, da qui a breve, unaci sarà. E sarà forse tra le più importanti dell’intero conflitto in Ucraina. I “tivi” non stanno lasciando in tal senso spazio a dubbi. Mosca, che oramai considerauna propria regione, sta facendo evacuare i civili. Almeno in sessantamila, secondo le InsideOver.

Una parte dell'Ucraina è sempre più al buio, mentre le forze di Kyjiv guadagnano terreno ae i russi sono costretti ad ammetterlo. "Le forze russe hanno distrutto in una settimana il ......L'Ucraina si sveglia sotto l'attacco russo. Non soltanto su Kiev, dove sono state colpite almeno tre infrastrutture energetiche con un bilancio di due morti e un ferito, ma nelle prime ore del giorno ...Le trincee dei russi a difesa di Kherson ora tutte abbandonate, la fuga dei soldati sembra essere stata precipitosa. Poco distante la città, da sette mesi in mano a Mosca, si prepara alla finale contr ...Le notizie live dalla guerra in Ucraina, Kherson evacuata, attacchi anche in altre regioni. Il commento della Von Der Leyen.