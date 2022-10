Ferrario su Cassano | “Non sa quello che dice | io scappato di casa ma ho vinto lo Scudetto”

CalcioNapoli1926.it

Ha ragioneo Renica In verità il giudizio disembra abbastanza superficiale, visto ... 87/88' Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni,, Renica, Carnevale, De Napoli, Giordano, ...... quindi perè esattamente uno degi scappati di casa. Per la cronaca, ecco le formazioni del Napoli del 1988 e del 1990. 87/88' Garella, Bruscolotti, Ferrara, Bagni,, Renica, ... Ferrario: “Cassano Secondo me si è spiegato male come spesso gli capita” Moreno Ferrario, ex difensore del Napoli ma anche della Roma, è intervenuto a Radio Marte in 'Marte Sport Live': "Le parole di Cassano sullo scudetto del Napoli del 1987 Secondo me non si è spiegato ...Compagni di avventura imprenditoriale e nella vita, Alessandra Ferrario e Stefano Spalla hanno vissuto quattro anni a Parigi per poi lanciare il progetto Wineman: uno speciale «abbonamento» per i vini ...