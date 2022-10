Calcio | in app ' il giorno del Condor' | il contenuto Dazn Heroes con protagonista Adriano Galliani

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - A partire da oggi, mercoledì 19 ottobre, è disponibile in esclusiva su“Ildel”, il nuovo– che racchiude storie e incontri inediti con i grandi personaggi del campionato italiano - dedicato al dirigente edelitaliano, oggi amministratore delegato del club biancorosso. Il nuovo episodio riprende nel titolo i famosi “giorni del”, a chiusura del-mercato estivo e il momento in cuiha messo spesso a punto i suoi colpi più clamorosi. In questo speciale episodio, tra un pranzo e una passeggiata a Monzello condita da aneddoti sul mercato, l'amore ...

Everyeye Tech

... per il direttore di gara ci sono gli estremi per ildi rigore. La catalana Ferrer si ... Rimani sempre aggiornato su ChievoVerona Women PROVA L'DEI TIFOSI.... E' GRATIS Scarica ...la sfida sarà visibile anche in streaming sull'di DAZN, accessibile da cellulare e tablet o sul sito ufficiale. La piaga del Play Store e delle app legate al calcio gratis in classifica Occasione ghiotta per la Roma di Mourinho, impegnata alle 18:30 allo stadio Marassi di Genova contro la Sampdoria di Stankovic. I giallorossi con un successo agguanterebbero il quarto posto ...Un ristretto gruppo di appassionati di calcio è stato invitato alla serata parigina dalla piattaforma di gettoni digitali: tra gli atleti professionisti e i Vip, la loro serata ...