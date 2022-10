Barcellona | Depay in uscita a gennaio? Lo cercano in Turchia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)via dal? L’attaccante olandese piace e non poco in: il possibile scenario di mercato Memphisè ormai da tempo nella lista degli esuberi del. L’attaccante olandese, nonostante la permanenza in blaugrana, continua a non trovare spazio agli ordini di Xavi e potrebbe quindi cambiare aria già a. Stando a quanto riferito da Sport, il suo futuro verrà deciso dopo il Mondiale e ogni strada è aperta. Il Galatasaray, intanto, ha già avviato i contatti per il colpo da 90. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Stiamo parlando di Memphis, che in estate vedrà scadere il proprio contratto. Non è da escludere che lasci ilgià a gennaio. E' seguito con estremo interesse da diversi club inglesi ...QUI" Araujo, Bellerin, Christensen esono gli indisponibili del match. A difesa di Ter Stegen, sulle corsie laterali Balde e Kounde mentre al centro della difesa Garcia e Pique. In ...Depay via dal Barcellona a gennaio L’attaccante olandese piace e non poco in Turchia: il possibile scenario di mercato Memphis Depay è ormai da tempo nella lista degli esuberi del Barcellona.Depay via dal Barcellona Un club a sorpresa sulle sue tracce, con l'attaccante a lungo inseguito dalla Juve in estate.